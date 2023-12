Personalie Schmitz neuer Großkundenchef VW Leasing

Jochen Schmitz (46) leitet seit Oktober 2023 den Vertrieb an Großkunden der Volkswagen Leasing GmbH in Deutschland. Ralf Weichselbaum ist innerhalb der Volkswagen Leasing weiterhin zuständig für den Vertrieb an Key Accounts und Sonderzielgruppen.

Schmitz war seit 2016 Leiter International Fleet Sales der Volkswagen Financial Services AG. Er berichtet an Armin Villinger, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH, der das Großkundengeschäft der Volkswagen Financial Services in Deutschland und Europa verantwortet. Ralf Weichselbaum ist innerhalb der Volkswagen Leasing weiterhin zuständig für den Vertrieb an Key Accounts und Sonderzielgruppen.