Seinen 2017 ins Leben gerufenen Service "Parken Plus" verlagert Porsche in eine Smartphone-App für iPhones wie Android-Geräte. Ist der Nutzer registriert, kann er in 250 deutschen Städten Parkzeiten digital buchen. Die App zeigt unter anderem freie Parkflächen im Zielgebiet an. Ist eine feste Parkzeit gebucht, bietet die Software zudem eine Erinnerungsfunktion 15 Minuten vor deren Ablauf. Braucht ein Parkplatzkunde mehr Zeit, kann er sie von unterwegs verlängern. In 70 Städten sind über die "Parken Plus"-App zudem kostenfreie Kurzparktickets erhältlich.

Neue Verkehrsregeln treten in Kraft Verstöße werden teurer

Die Abrechnung der Parkvorgänge erfolgt monatlich. Der Kunde erhält eine entsprechende Rechnung. Vergangene Parkzeiten werden zudem jederzeit einsehbar in einer Übersicht aufgelistet.