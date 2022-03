Für das vergangene Jahr verzeichnet der Reifenhandel in Deutschland ein leichtes Plus. Mit 48,4 Millionen Reifen wurden 2021 im Reifenersatzgeschäft rund eine Million Reifen mehr als im Vorjahr verkauft (plus zwei Prozent). Für das Corona-Jahr 2020 wies der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) noch einen Rückgang von elf Prozent aus.

Wichtigste Produktgruppe im Reifenersatzgeschäft 2021 sind mit 82 Prozent am Gesamtumsatz die Pkw- und Off-Road-Reifen. Rund 39,8 Millionen Reifen wurden im vergangenen Jahr verkauft, ein Plus von etwas mehr als einem Prozent im Vergleich zur Vorjahresmenge. Erneut zugelegt haben in dieser Gruppe die Ganzjahresreifen. Ihr Anteil stieg zu Lasten der Saisonspezialisten um etwa 2,5 Prozentpunkte auf jetzt rund 27 Prozent. Winterreifen hatten im vergangenen Jahr einen Anteil von knapp 41 Prozent (2020 waren es noch 43,7). Die Sommerreifen lagen mit rund 32 Prozent etwa auf Vorjahresniveau.