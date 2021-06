Skoda bietet den Octavia ab sofort im besonders sportlichen Design an. In der für die Mittelklasselimousine und den Kombi aufgelegten "Sportline"-Variante ersetzen schwarze Zierteile den üblichen Chromschmuck an Kühlergrill, Außenspiegeln und Dachreling. Außerdem zählen 18-Zoll-Felgen, Heckdiffusor und Sportfahrwerk zur Ausstattung, innen finden sich Sportsitze und Edelstahl-Pedale. Für den Antrieb stehen je ein Diesel, ein Benziner, ein Erdgasantrieb und ein Plug-in-Hybrid mit Leistungswerten zwischen 150 PS und 204 PS. Die Preise starten bei 27.000 Euro (alle Preise netto).

