Klimaschutz im Fuhrpark Was Unternehmen tun können

Schaffen Sie Anreize für verbrauchsarmes oder energiesparendes Fahren. Etwa, indem Mitarbeiter belohnt werden, die den theoretischen Verbrauchs­angaben der Hersteller am nächsten kommen. Es müssen nicht immer Sachprämien sein. Freizeit oder Zeitgutschriften für sparsames Fahren sind ebenfalls gute Motivationsmittel.

Die Einsparpotenziale durch richtiges, vorausschauendes Fahren liegen bei etwa einem Viertel weniger Kraftstoff. Das allerdings will gelernt sein. Fahrertrainings unter professioneller Leitung bieten dazu die beste Gelegenheit. Auch beim Umstieg auf Elektroautos oder Plug-in Hybriden lohnen sich Fachseminare zur Technik. Denn nur wer sie versteht, kann sie auch effizient nutzen.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Verbrauchswerte Ihrer Mitarbeiter und verkünden Sie das auch so. Negative Auffälligkeiten sollten Sie unter vier Augen ansprechen, Spar-Champions für alle sichtbar auszeichnen. Das motiviert.

Ihre Flotte kann nur so grün sein, wie es die Mitarbeiter zulassen. Schärfen Sie das Bewusstsein Ihrer Firmenwagenfahrer für den Klimaschutz und den ökonomischen Vorteil einer sparsamen, umwelt­orientierten Fahrweise.

