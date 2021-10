Ladesäulen an Autobahnen

Als Standorte nennt der Konzern unter anderem Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Stadtzentren und Einzelhandelsgeschäfte. Starten soll der Ausbau 2021 mit einer Schnellladestation in Italien, bis 2025 soll sich das Netz über den Kontinent spannen. Die Pläne ergänzen den bereits angekündigten Bau des größten Schnellladenetzes in Südeuropa, den Peugeot-, Fiat- und Opel-Mutter Stellantis gemeinsam mit dem französischen Unternehmen NHOA angekündigt hat.

Der Multimarken-Autokonzern Stellantis plant den Aufbau eines europaweiten Ladenetzes. Gemeinsam mit dem Start-up TheF Charging sollen an 15.000 Standorten Lademöglichkeiten eingerichtet werden. Zugang haben alle E-Autofahrer, für Nutzer von Stellantis-Modellen soll es Sonderkonditionen geben.

Stellantis setzt in Europa auf E-Mobilität. Und will nun gleich auch die nötige Infrastruktur schaffen.

