Tankkosten Elektroautos sind günstiger als Verbrenner

Tankkosten für ein Elektroauto sind trotz hoher Energiepreise im Schnitt wesentlich günstiger als die Kosten für Verbrenner“, "Auf 100 Kilometer kostet ein E-Auto fast sieben Euro weniger als ein Benziner und fast vier Euro weniger als ein Diesel. Bei alternativen Anbietern liegen die Stromkosten für ein Elektroauto pro 100 Kilometer bei durchschnittlich 6,70 Euro", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24.

Spritkosten für Benziner 77 Prozent höher

Grundlage der Berechnung ist ein Musterhaushalt mit einem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 38,3 Cent und einer durchschnittlichen Fahrleistung von 11.085 Kilometer. Eine aktuelle Untersuchung zur Reichweite von Elektroautos hat ergeben, dass die getesteten E-Autos im Schnitt 21,4 kWh pro 100 Kilometer verbrauchen. Laden die Fahrer ihr Auto ausschließlich zuhause laden, zahlen dafür im Schnitt 907 Euro jährliche Stromkosten.

Im Vergleich dazu, sind die jährlichen Spritkosten für Benziner 77 Prozent höher als Stromkosten eines E-Autos. Auf 100 Kilometer verbraucht ein Benziner durchschnittlich 7,7 Liter. Bei einem aktuellen Benzinpreis von 1,88 Euro und einer durchschnittlichen Fahrleistung liegen die Kosten für das Tanken bei 1.605 Euro im Jahr. Die Spritkosten für einen Diesel belaufen sich bei einem aktuellen Dieselpreis von 1,71 Euro und einer durchschnittlichen Fahrleistung auf 1.327 Euro jährlich. Das sind 46 Prozent mehr als bei einem Elektroauto.

Ladestrom im Betrieb und zu Hause Das Wesentliche wird übersehen

Laden an öffentlichen Ladesäulen ist deutlich teurer

Das Laden des E-Autos ist daheim wesentlich günstiger als die Nutzung von öffentlichen Ladesäulen. An einer Ladesäule in Deutschland müssen Verbraucher im Schnitt einen Kilowattstundenpreis von 64 Cent zahlen. E-Autofahrer, die ihr Auto nicht zuhause laden, zahlen bei einer durchschnittlichen Fahrleistung so jährlich 1.516 Euro an Tankkosten. Im Vergleich zu Verbrauchern, die ihr E-Auto vollständig zuhause laden, sind dies 67 Prozent höhere Ladekosten. "Je nach Anbieter unterscheiden sich die Preise an Ladestationen stark", sagt Steffen Suttner. "Trotz hoher Kosten an Ladestationen ist das Laden des Elektroautos bei gleicher Fahrleistung mit 13,67 Euro auf 100 Kilometer günstiger als die Spritkosten für Benziner."

