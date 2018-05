Noch vor wenigen Jahren war die Firmenwagen-Rangordnung in Unternehmen einfach: Der einfache Außendienst fährt den Mittelklasse-Kombi, sein Abteilungsleiter sitzt im Audi A6, 5er BMW oder Mercedes E-Klasse und der Chef fährt das Oberklassemodell. In Zeiten es allgemeinen Downsizings und des Trends zum SUV wird die Abstufung nun munter durcheinandergemischt. Und neue Modelle drängen in den Markt der Geschäftswagen. In der Bildergalerie finden Sie die beliebtesten Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse und der Oberklasse. Selbst ein Elektroauto schafft es mittlerweile in die Top Ten.