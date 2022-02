Mobilität in Norwegen

Etwas anders sehen die Zahlen bei denen aus, die bislang noch kein Auto-Abo gehabt haben. Hier würde sich etwa ein Drittel bei einem Wechsel auf ein E-Fahrzeug für ein Auto-Abo entscheiden. Für fast alle käme es aber zumindest in die engere Wahl. Knapp die Hälfte ist sich sicher, dass ein Abonnement für sie der richtige Einstieg in die Elektromobilität wäre. Gründe dafür sind auch hier vor allem Service-Bausteine wie Ersatzfahrzeuge, Absicherung gegen Nachzahlungen oder eine Pannenhilfe.

Die große Voraussetzung für einen Wechsel auf ein E-Auto ist für die Kunden dabei der Zugang zu Schnelllademöglichkeiten - 95 Prozent gaben das als unbedingte Notwendigkeit für einen Umstieg an. Allerdings gaben auch drei von vier Abonnenten an, schon heute die Möglichkeit zu haben, eine private Wallbox zu installieren. Aber es gab auch einige, die mit einem Umstieg noch zögern. Die meistgenannten Gründe dafür noch abzuwarten, sind das zu lückenhaft ausgebaute öffentliche Ladenetz, die geringen Reichweiten der Autos, die hohen Anschaffungskosten, sowie die langen Ladezeiten und Bedenken wegen der Lebensdauer der Batterie.

Über die Hälfte der aktuellen Auto-Abo-Nutzer ist zwar noch kein E-Auto gefahren - aber über 90 Prozent könnten sich einen Wechsel durchaus vorstellen und fast zwei Drittel sind davon überzeugt, dass ihnen das Abo den Umstieg erleichtern würde. Sie schätzen die Auto-Abos, weil sie für sie vor allem unkompliziert und flexibel sind. Außerdem sprechen noch der schnelle Online-Vertragsabschluss, die Markenvielfalt, die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs sowie eine Absicherung gegen Nachzahlungen besonders viele Kunden an. Acht von zehn Kunden würden ihrem Abo-Anbieter bei einem Wechsel wohl auch treu bleiben.

Zwei große Befragungen des CAR-Institus sollten ermitteln, wie attraktiv Elektroautos sowohl für aktuelle Nutzer eines Auto-Abos als auch für potenzielle Neuwagenkäufer sind. Als Basis dienten in beiden Gruppen jeweils über 1.000 Online-Interviews im 4. Quartal 2021. Die Ergebnisse sind durchaus aufschlussreich:

