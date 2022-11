Video | firmenauto Kongress eMobility –Erkenntnisse aus der Praxis

Als Christof Kiesel, Teammanager Technical Consulting eMobility bei DKV Euro Service, 2013 seine „E-Auto-Karriere“ startete, gab es gerade mal drei Serienmodelle und 4.000 öffentliche Ladepunkte (in Deutschland). Seitdem ist unglaublich viel passiert. Mittlerweile sind rund 40 Serienmodelle bestellbar und es stehen mehr als 65.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung.

In seinem Vortrag berichtet E-Auto-Pionier Kiesel über seine mehr als 300.000 Kilometer umfassenden persönlichen Erfahrungen mit der E-Mobilität sowie dem Verbrauch und der Alltagstauglichkeit von E-Autos - unterlegt mit Beispielen, Daten und einem Überblick über die tatsächlich entstandenen Kosten. Darüber hinaus erklärt Kiesel, auf was man beim Laden der Fahrzeuge unbedingt achten muss, wann der richtige Ladezeitpunkt ist und was die wertvollen Batterien überhaupt nicht mögen.

So leben Batterien länger

So sollte zum Beispiel jeden Monat ein- bis zweimal ein sogenanntes Balancing durchgeführt werden. Das heißt, die Batterien müssen zu 100 Prozent geladen werden. Oder wussten Sie schon, dass das Laden an einer AC-Ladestation schonender für die Batterie ist? Außerdem ist es wichtig, die Batterie bei kaltem Wetter vor dem Laden vorzuwärmen. Diese und viele weitere Tipps sowie zahlreiche Hintergrundinfos hat Kiesel in seinem Vortrag parat.

