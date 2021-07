Der Spurt von null auf Tempo 100 ist nach 4,9 Sekunden absolviert, maximal sind 250 km/h drin. Mit dem optionalen "R Performance"-Paket steigt die Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h, außerdem ergänzen ein Drift- und ein Nürburgring-Modus das Fahrprogramm-Angebot. An praktischen Tugenden bringt der Kompakt-Kombi einen bis zu 1.642 Liter großen Laderaum mit sowie die Möglichkeit, bis zu 1.900 Kilogramm Anhängelast an den Haken zu nehmen. Die Preise starten bei 43.348 Euro netto.

VW bietet den stärksten Golf nun auch als Kombi an. Den Antrieb des Golf R Variant übernimmt der aus dem Fünftürer bekannte 2,0-Liter-Turbobenziner mit 320 PS, der an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist und seine Kraft hecklastig auf beide Achsen verteilt. Dank eines neuen Hinterachsgetriebes mit zwei Kupplungen ist Torque-Vectoring möglich.

