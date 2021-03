Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

VW reicht die Update-Funktion für seine ID-Elektroautos nach. Ab sofort können alle neuen ID3 und ID4 per WLAN oder Mobilfunk mit aktualisierter Software versorgt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Bei bereits ausgelieferten Modellen soll die Funktion sukzessive beim Händler aktiviert werden können. Ab dem Sommer will VW alle drei Monate ein Over-the-Air-Update zur Verfügung stellen. Neben Software-Optimierungen sollen die Datenpakete auch neuen Funktionen und Individualisierungsmöglichkeiten umfassen.

