Zu Preisen ab 40.966 Euro (alle Preise netto) ist der VW T7 Multivan ab sofort mit Dieselmotor bestellbar. Der 2,0-Liter-Vierzylinder leistet 150 PS und leitet seine Kraft über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderachse. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 5,3 Litern an. Kunden haben die Wahl zwischen der Normal- und der Langversion sowie zwischen Varianten mit fünf, sechs oder sieben Sitzen.

