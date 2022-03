Darüber hinaus hat Audi den Sprachdienst Amazon Alexa integriert und den Funktionsumfang der myAudi-App erweitert. Über diese lassen sich geplante Routen nun ans Fahrzeug übermitteln. Bei der Routenführung wird künftig die Ladestrategie an das Verkehrsgeschehen und den aktuellen Verbrauch angepasst. Außerdem sind nunmehr ein MMI-Touchscreen im 11,6-Zoll-Format sowie das Optikpaket „schwarz plus“ bestellbar.

Das Elektro-SUV Q4 E-Tron ist gerade Mal ein Jahr am Markt, da gibt es ein erstes Upgrade. Dieses sorgt für kürzere Ladezeiten und beschert neue Online-Funktionen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw