Im gleichen Jahr ist der Start für die Fertigung neuer Hochleistungsbatterien in der ACC-Gigafactory in Kaiserslautern vorgesehen. Mit neuer Akkutechnik sollen kommende Elektro-Opel 500 bis 800 Kilometer Reichweite bieten und innerhalb einer Minute 32 Kilometer Reichweite nachladen können.

In sechs Jahren will Opel den Wandel zur rein elektrischen Automarke vollzogen haben. Demnach sollen ab 2024 alle Baureihen elektrifiziert sein, vier Jahre später werden dann in Europa nur noch rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge angeboten.

Kein Wenn und Aber mehr: Opel wird in Europa zur rein elektrischen Automarke. Bereits jetzt qualifizieren sich 12 Baureihen der Rüsselsheimer fürs E-Kennzeichen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw