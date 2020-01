Die Preise starten bei 11.900 Euro (alle Preise netto) für den Kleinstwagen Up mit dem 60 PS starken 1,0-Liter-Benziner. Teuerste Variante ist der große Van Sharan für 36.306 Euro. Dort sorgt ein 150 PS starker 1,4-Liter-Benziner für den Antrieb. Alle Modelle lassen sich mit optionalen Ausstattungspaketen bestellen, wodurch sich laut Hersteller Preisvorteile gegenüber dem Einzelkauf der Extras von bis zu 2.857 Euro ergeben.

Wie zu den meisten Fußball-Großereignissen legt VW auch zur EM 2020 eine Sondermodell-Familie auf. In der "United"-Edition warten ab sofort Up, Polo, T-Cross, Golf Variant, Golf Sportsvan, T-Roc, Tiguan Allspace, Touran und Sharan mit blauem Sonderlack, schwarzen Leichtmetallrädern und verdunkelten Scheiben auf. Bei allen Modellen ist zudem eine Garantieverlängerung um drei auf fünf Jahre serienmäßig. Dazu gibt es modellspezifische Extras wie ein Navigationssystem, das ab dem Kleinwagen Polo aufwärts an Bord ist.

