Mercedes-Fuhrparks können so auf die Webfleet-Standardanwendungen zugreifen, einschließlich Flottenleistungsberichten, Fahrtdaten, GPS-Tracking und Kraftstoffverbrauch. Alle Fahrzeugdaten würden auf der Webfleet-Oberfläche angezeigt und könnten per App auch von unterwegs abgerufen werden.

Jeder Mercedes kann nun Fahrzeugdaten direkt an Webfleet übertragen. Für die Verbindung der Fahrzeuge werde lediglich die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) benötigt. Die Datensicherheit sei durch einen ISO/IEC 27001:2013 zertifizierten Service gewährleistet.

Für Mercedes-Kunden könnte dies nun einfacher werden, zumindest, wenn sie das Flottenmanagement-Tool von Webleet verwenden. Denn Webfleet Solutions - ein zu Bridgestone gehörender Anbieter von Telematik- und Fuhrparkmanagementlösungen - und Mercedes haben sich darauf verständigt, ihre Dienste künftig miteinander zu verzahnen. Konkret: Pkw und Lieferwagen von Mercedes haben ab sofort serienmäßig eine Anbindung an die Serviceplattform Webfleet an Bord. Die integrierte Lösung spare Zeit und Kosten, da keine zusätzliche Hardware-Installationen erforderlich sind.

Mercedes-Firmenwagen können Fahrzeugdaten nun direkt an die Flottenmanagementlösung Webfleet übertragen, ohne dass zusätzliche Hardware nötig ist.

