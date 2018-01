Mit den Dezemberzahlen des Kraftfahrtbundesamtes sind auch die Gesamtzahlen für die Neuzulassungen 2017 bekannt. Wir haben in unserer Bildergalerie für sie die 25 meistzugelassenen Modelle zusammengestellt. Soviel sei vorab bereits verraten: Auf dem ersten Platz steht unangefochten der VW Golf. Doch ansonsten gibt es einige unerwartete Top-Platzierungen, immerhin gewinnen SUV immer mehr an Bedeutung auf dem deutschen Markt. Auch der VW Transporter hat es in die Top 25 geschafft. Welche Autos sonst noch häufig zugelassen wurden, sehen Sie in unserer Rangliste in der Bildergalerie.