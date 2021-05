VW Financial Business Travel

Außerdem bildet das neue Angebot auf Wunsch die unternehmensspezifische Car Policy ab. Entsprechend der Unternehmensstruktur werden Fahrerdaten und Nutzergruppen inklusive Referenzraten und Budgetgrenzen sowie definierte Ein- und Ausschlüsse von Fahrzeugen und Fahrzeugkriterien hinterlegt. Auch die Abbildung von Kostenstellen und Fahrerbeteiligungen sind möglich. In der monatlichen Rate sind Abo-typisch alle Kosten bis auf den Sprit inkludiert, sogar das Handling von Ordnungswidrigkeiten.

Zwischen Langzeitmiete und Leasing sieht die Leasinggesellschaft Lease Plan noch Luft für ein neues Angebot: Mit AboCar wird Lease Plan zum Anbieter von Autoabos. Das neue Angebot soll sich vor allem an Unternehmen richten, die einen flexiblen Fuhrpark benötigen. Durch feste kurze Laufzeiten von sechs Monaten soll das Angebot für kurzfristige Mobilitätsbedarfe gut sein. Für das Angebot stehen im Onlineshop eine große Auswahl von bereits vorkonfigurierten und schnell verfügbaren Fahrzeugen bereit. "Die große Marken- und Modellvielfalt ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Abo-Angeboten am Markt. Das gesamte Angebot wird kontinuierlich weiter ausgebaut - insbesondere um E-Fahrzeuge", sagt Roland Meyer, Geschäftsführer von Lease Plan Deutschland.

Neben Langzeitmiete und Leasing bietet Lease Plan ab sofort auch Autoabos an. Das neue Angebot soll eine Lücke schließen, da die Laufzeiten flexibler gestaltet werden können.

