Elektroautos in Deutschland 2020/2021

Die meisten Hersteller kombinieren einen Benziner mit dem E-Antrieb, während Mercedes auch die Verbindung von Diesel und Stromer anbietet. Doch die Steckdosen-Verbrenner sind auch umstritten. Denn lokal emissionsfrei fährt nur, wer seinen Wagen regelmäßig lädt. In der Praxis kommen die Autos 35 bis 50 Kilometer elektrisch weit - je nach Fahrstil. Vielen Pendlern genügt dies. Weil aber Autos wie Mercedes C-/E-Klasse oder BMW 3er/5er gerne im Außendienst mit hohen Kilometerleistungen gefahren werden, rechnet sich die teure Steckdosentechnik nicht unbedingt. Denn sobald der Akku leer ist, fährt ein Plug-in Hybride mit Benzin. Deshalb bekommen neue Modelle immer größere Akkus, mit bis bis zu 80 und mehr Kilometern Reichweite.

In keinem Segment gibt es mehr Plug-in Hybride als in der Mittelklasse. Ob schnittiger SUV wie Audi Q5, eleganter Crosssover wie DS7 oder geräumiger Kombi wie Mercedes E-Klasse, die Auswahl ist riesig und wächst täglich. Modell der Mittelklasse sind gerade als Geschäftswagen beliebt, und Käufer eines Plug-in Hybriden profitieren von einer reduzierten Dienstwagensteuer .

Die Fotoshow oben zeigt alle Modelle der Mittelklasse mit Plug-in Hybridantrieb, inklusive SUV und Crossover ab 4,50 Metern Länge. Alle Preise sowie der Umweltbonus sind netto ausgewiesen. Zu den nicht per Stecker aufladbaren Vollhybride geht's hier.

Marktübersicht: firmenauto zeigt alle in Deutschland bestellbaren Mittelklassemodelle mit Plug-in Hybridantrieb (PIH, PHEV) - mit Preis, Leistung, elektrischer Reichweite und Umweltprämie. Kleine, kompakte Modelle sowie die Plug-in Fahrzeuge der Oberklasse zeigen die beiden Fotoshows weiter unten.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings