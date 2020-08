Volkswagen Financial Services

Uwe Hildinger startete seine Karriere bei Alphabet Deutschland 2008 als Leiter der Münchner Geschäftsstelle. Er war Leiter Operations sowie Vertrieb und Marketing. 2015 übernahm er die Aufgabe des Chief Sales Officers bei Alphabet International, bevor er 2018 zu Alphabet UK Ltd. als Chief Operating Officer wechselte. Zuvor hielt er diverse Positionen bei der LHS Leasing und leitete die Integration des LHS Vertriebes in die Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH.

Alphabet entwickelt innerhalb der BMW Group Produkte und Services für die Unternehmensmobilität. Das 1997 in Großbritannien gegründete Unternehmen betreut heute über 700.000 Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge in 30 Ländern; davon rund 170.000 in Deutschland. Jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze der BMW-Tochter: Uwe Hildinger löst Ursula Wingfield ab, die seit 2015 die Geschäfte leitete.

Uwe Hildinger löst Ursula Wingfield an der Spitze der BMW-Tochter Alphabet ab.

