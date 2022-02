Der Ari 458 kostet als Gastromobil ab 19.430 Euro. Er wird von einem 10 PS-E-Motor angetrieben, ist bis zu 80 km/h schnell und kommt in der Basisversion bis zu 120 Kilometer weit. Rund 500 Kilogramm können zugeladen werden.

Der in verschiedenen Größen erhältliche Gastroumbau zeichnet sich durch eine große Arbeitsplatte und eine Verkaufstheke aus. Außerdem gibt es Schubladen und Staufächer.

Ari Motors erweitert sein Angebot an kleinen, batterieelektrischen Lastenfahrzeugen um zwei Versionen für die Gastro-Nutzung. Die Modelle 345 (Lastentrike) und 458 (Kleintransporter) sind nun jeweils in einer Foodtruck-Variante lieferbar. Der in verschiedenen Größen erhältliche Gastroumbau zeichnet sich durch eine große Arbeitsplatte und eine Verkaufstheke aus. Außerdem gibt es Schubladen und Staufächer.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw