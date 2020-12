Audi bietet den Q5 Sportback zur Markteinführung als Sondermodell an. In der "Edition One" verfügt das SUV-Coupé unter anderem über Teilleder-Sportsitze, 19-Zoll-Felgen über roten Bremssätteln und ein geschwärztes Logo auf dem Kühlergrill. Für den Antrieb stehen zwei Diesel und ein Benziner im Leistungsband von 204 PS bis 286 PS zur Wahl, jeweils kombiniert mit Automatik und Allradantrieb. Die Preise starte bei 48.310 Euro (alle Preise netto) für die Variante mit dem Basisdiesel. Der Aufpreis gegenüber der identisch motorisierten Standardausführung beträgt rund 4.450 Euro.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings