Automatisch in die Lücke

"Kunden müssen virtuellen Schlüsseln vertrauen können. Das geht nur, wenn die Datensicherheit garantiert ist", warnt AZT-Chef Christoph Lauterwasser. Klassische Keyless-Go-Systeme erfüllen dies nicht mehr. Hier wird den Besitzern nun empfohlen, den Schlüssel im Ruhezustand in Blechkisten oder Alufolie aufzubewahren, um Relay-Angriffe zu ­verhindern. Beim Smartphone-Schlüssel dürften ­solche Tricks künftig kaum praktikabel sein.

Doch neuerdings lassen sich sogar Smartphones als Schlüssel verwenden. So können sich mehrere Fahrer einfach Autos teilen, beispielsweise im Fahrzeugpool oder Corporate Carsharing. Neue Smartphones sind mit einem NFC-Chip bereits darauf vorbereitet. Die Daten können beispielsweise aus einer Cloud übertragen werden. So praktisch das im Alltag auch sein kann: Fuhrparkchefs sollten darauf achten, dass die neuen virtuellen Schlüssel den Auflagen der Ver­sicherungswirtschaft entsprechen. Ansonsten können sie leer ausgehen, wenn der Firmenwagen gestohlen wird. Federführend ist hier das Technikzentrum der Allianz AZT. Es veröffentlichte Anforderungen, die alle digitalen Öffnungssysteme künftig beherzigen sollten. Damit hoffen die Versicherer, den Missbrauch der neuen Systeme zu minimieren.

Schlüssellose Zugangssysteme sind in Verruf geraten, seit der ADAC bewies, dass mit Keyless-Systemen ausgestattete Autos meist deutlich leichter zu stehlen sind als Fahrzeuge mit normalem Funkschlüssel. Mit einfachen Mitteln hatten die Experten des Autoclubs Funkwellen der Schließsysteme verlängert, was bei 250 Modellen klappte.

Neue digitale Autoschlüssel werden für Flotten immer wichtiger. Sie ermöglichen vielen Mitarbeitern unabhängig voneinander per Smartphone den Zugriff auf die Dienstwagen und Fuhrparkfahrzeuge. Flottenchefs sollten beim Einsatz der neuen Technik aber auf die Auflagen der Autoversicherer achten. So vermeiden sie nach einem Totaldiebstahl unnötige Schwierigkeiten.

Dass Keyless-Systeme geknackt werden können, weiß man. Doch wie sicher sind die neuen Fahrzeug-Zugänge per Smartphone?

Autoverriegelung per Smartphone Besser als Keyless-Go?

