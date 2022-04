Die Vertriebsregionen Markt Deutschland und die Region Europa werden unter der Leitung von Bernhard Kuhnt, derzeit BMW Group Leiter Markt Deutschland, zum 1. April zusammengeführt. Stefan Teuchert, derzeit Leiter BMW Vertrieb Deutschland, übernimmt als sein Nachfolger innerhalb der Region Europa die Verantwortung für den Markt Deutschland.

Die Verantwortung für den BMW Vertrieb wird aufgeteilt in die Leitung des Vertriebs an Direkt- und Flottenkunden und in den Vertrieb an Endkunden. Die Fokussierung auf die beiden Geschäftsbereiche steht bereits für die Neuausrichtung des Vertriebs in Richtung eines Agenturmodells.

Foto: BMW Thomas von Großmann, Leiter Vertrieb Direkt- und Sonderkunden, wird die Verantwortung für den Vertrieb an Flotten-, Direkt- und Sonderkunden der BMW Group in Deutschland übernehmen.

Für den Vertrieb an Flotten-, Direkt- und Sonderkunden in Deutschland ist nun Thomas von Großmann zuständig, der bisherige Leiter Vertrieb Direkt- und Sonderkunden.Großmann trat bereits 1991 in den Konzern ein und begann seine Karriere als betriebswirtschaftlicher Händlerberater. Er bekleidete verschiedene regionale Leitungsfunktionen, bis er 2011 die Leitung des Vertriebs Gebrauchte Automobile im deutschen Markt übernahm. Von 2016 bis heute leitete Thomas von Großmann den Vertrieb an Direkt- und Sonderkunden der BMW Group in Deutschland.