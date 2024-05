Personalie UTA Edenred Pierre Jalady neuer Geschäftsführer

Pierre Jalady ist seit dem 1. April 2024 der neue Geschäftsführer von UTA Edenred und fungiert gleichzeitig als General Manager von Edenred Mobility EMEA. Er bringt eine umfangreiche internationale Managementerfahrung aus “Global 100”-Unternehmen mit. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Sciences Po Grenoble sammelte er Erfahrungen im Bereich Sales und Marketing bei Hewlett Packard in Frankreich und den USA, gefolgt von einer Position als International Marketing Manager bei der Coface Group.

Nach einem Executive MBA an der Essec Business School war er als Marketing Director bei American Express in Frankreich tätig. Seine Karriere führte ihn weiter zur BMW-Group, wo er als Geschäftsführer von MINI Frankreich, Vice President und Head of MINI Europe, sowie zuletzt als Vice President und Head of MINI Asia-Pacific, Eastern Europe, Middle East and Africa wirkte.

Jaladys umfassende Kenntnisse in den Bereichen Mobilität, Zahlungslösungen und Technologie, zusammen mit der Expertise seines Management-Teams, sollen Edenred Mobility EMEA dabei unterstützen, zum bevorzugten Partner für Unternehmen zu werden, um die Mobilitätsanforderungen ihrer Flotten optimal zu erfüllen.