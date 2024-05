Personalie BBM Pflanz neuer Geschäftsführer BVF Service

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität erweitert mit Felix Pflanz die Geschäftsführung der Servicegesellschaft BVF. Die BVF Service ist verantwortlich für den gesamten operativen Geschäftsbetrieb des BBV. Sie unterstützt die fachliche Arbeit, steuert Projekte und betreut das Qualifizierungsangebot des größten Netzwerks für betriebliche Mobilität in Deutschland. Pflanz ist bereits seit Oktober in leitender Funktion an Bord der Servicegesellschaft.

Axel Schäfer, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des BBM, betont den erfolgreichen Start und das Engagement von Pflanz. "Nach dem erfolgreichen Start 2023 ist die Aufgabe von Felix Pflanz als Geschäftsführer, die Service GmbH weiterzuentwickeln und wie bisher die Ziele des BBM in all seinen Facetten zu unterstützen", so der Vorstandsvorsitzende Marc-Oliver Prinzing.