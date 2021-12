Für Deutschland und damit unter anderem auch für die Großkunden zuständig ist Stefan Teuchert als Leiter BMW Vertrieb Deutschland, Teuchert, übernimmt die Stelle von Christian Ach, der bereits im Oktober in die Vertriebsregion Nordeuropa wechselte. Für Teuchert ist das Flottengeschäft nichts Neues. Bevor er 2010 erst nach Thailand und anschließend nach Russland wechselte, leitete er sechs Jahre lang den Vertrieb an Groß- und Sonderkunden in Deutschland.

