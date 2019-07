Dazu ist Assistenztechnik auf dem sogenannten Level 4 nötig. Aktuelle Serienmodelle erreichen Level 2, theoretisch auch Level 3. In beiden Fällen muss der Fahrer ständig eingriffsbereit sein, Lenkrad und Pedale bleiben an Bord. Fernziel bleibt die Entwicklung von Level-5-Fahrzeugen, die immer und überall automatisiert fahren können und ohne Steuer auskommen.

