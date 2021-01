Ab 2021 gilt's: Dann dürfen die verkauften Neuwagen im Schnitt nicht mehr als 95 g CO2 ausstoßen. Noch bevor die EU offiziell abrechnet, legt VW schon eine selbst gezogene Bilanz für 2020 vor: Danach betrug der Durchschnittswert für die Pkw der Marke Volkswagen 92 g und liegt damit gut unterhalb dem Schwellenwert.

Der beträgt für VW allerdings nicht 95, sondern 97 g CO2. Denn die EU legt den für jeden Hersteller einzeln fest. Aus gutem Grund, denn sonst wären Marken wie Porsche oder Mercedes mit vielen starken, nicht ganz so sparsamen Autos benachteiligt. So aber wird jeder spezifische Grenzwert basierend auf dem durchschnittlichen Fahrzeuggewicht der Herstellerflotten berechnet. Im Durchschnitt aller Hersteller soll das sicherstellen, dass der europäische Flottenwert trotzdem erreicht wird.

Die 97 g von VW bedeuten eine Senkung der CO2-Emissionen um 22 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Es scheint also, dass die Elektrooffensive der Marke wirkt. Mit dem Start im vergangenen Jahr lieferte die Marke mit 212.000 bereits so viele E-Automobile aus wie nie zuvor. Der darin enthaltene Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge verdreifachte sich mit 134.000 gegenüber Vorjahr - darunter 56.500 Fahrzeuge des vollelektrischen Modells ID.3. Der Stromer war in Finnland, Slowenien und Norwegen im Dezember das meistverkaufte E-Auto - in den Niederlanden sogar drei Monate lang in Folge. In Schweden war der ID.3 im Dezember 2020 sogar absolut das meistverkaufte Auto - unabhängig von der Antriebsart. In den Niederlanden und Deutschland schaffte die Marke Volkswagen auch im Gesamtjahr 2020 den Sprung auf Platz eins unter den vollelektrischen Fahrzeugen - mit einem Anteil in Deutschland von 23,8 Prozent am BEV-Markt und 23 Prozent in den Niederlanden.