SUV-Trend hält an

SUV-Trend hält an

Pkw-Käufer stehen außerdem Assistenzsystemen positiv gegenüber. 90 Prozent sehen in ihnen eine Verbesserung der aktiven und passiven Sicherheit und stufen sie als Erleichterung beim Fahren ein. Allerdings befürchten auch knapp 60 Prozent die Gefahr von höheren Reparaturkosten im Schadensfall.

Pkw-Käufer in Deutschland sind bereit, mehr Geld für ein sparsames Fahrzeug auszugeben. Das geht aus dem nun veröffentlichten Jahresreport der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) hervor. So würden 68 Prozent (2018: 55 %) der Neuwagenkäufer und 58 Prozent (2018: 48 %) der Gebrauchtwageninteressenten einen höheren Preis für ein Fahrzeug bezahlen, das weniger Kraftstoff benötigt.

