Zum elften Mal hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die deutschen Politiker nach ihren aktuellen Dienstwagen befragt. Wichtigstes Kriterium für die DUH ist dabei der CO2-Ausstoß nach Normverbrauch. Am schlechtesten schneiden im DUH-Ranking die Regierungschefs der Länder ab: Durchschnittlich 179 Gramm Kohlenstoffdioxid stoßen ihre dicken Limousinen je Kilometer aus. Wer laut DUH dem Klima am meisten schadet und wer umweltfreundlich unterwegs ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie.