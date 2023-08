DKV Mobility Mehr als 500.000 Ladepunkte für E-Autos

Der Bedarf an Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge steigt kontinuierlich. Um diesen zu decken, hat auch die DKV Mobility ihr Ladenetzwerk in ganz Europa kontinuierlich ausgebaut. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen GreenFlux bietet die DKV Mobility Zugang zu einem, nach eigenen Angaben, der größten europäischen Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge. „Mit dem Überschreiten der 500.000er Marke haben wir unsere Position unter den Top-Ladedienstleistern in Europa erfolgreich gefestigt“, sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. Derzeit verfügt das Unternehmen über Ladeinfrastruktur in 38 Ländern.

Eine Rechnung für alle Länder

Die Kunden von DKV Mobility können über die DKV Card +Charge und die DKV Mobility App das europaweite Angebot nutzen. Die App zeigt dem Fahrer die nächstgelegenen verfügbaren Ladestationen an und bietet darüber hinaus Navigation und Bezahlung per QR-Code oder NFC. Abgerechnet wird über eine einzige Rechnung, die alle Ladevorgänge in verschiedenen Ländern und Währungen zusammenfasst.

Ladelösungen für zu Hause und im Büro

Neben öffentlichem und halböffentlichem Ladestationen-Netz bietet DKV Mobility auch Lösungen für Kunden an, die ihr E-Auto am Arbeitsplatz oder zu Hause aufladen möchten. Mit dem DKV Home & Office Charging Service können Kunden ihre eigene Ladestation installieren lassen, die mit der DKV Card +Charge kompatibel ist. So können auch Dienstwagen von Mitarbeitern jederzeit und überall aufgeladen werden und gleichzeitig von den Vorteilen der DKV Mobility Services profitieren.