Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Die heimischen Hersteller profitierten bei der Steigerung ihres Marktanteils vor allem von ihrem zuletzt stark gewachsenen Angebot von Modellen mit Plug-in-Hybridantrieb. Die Neuzulassungszahlen in diesem Marktsegment sind im Juli um 485 Prozent auf gut 19.000 Einheiten gestiegen. Die Zahl reiner E-Autos stieg um 182 Prozent auf knapp 16.800 Einheiten.

Der Anteil der deutschen Hersteller am E-Automarkt wächst. Im Juli kamen 70 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Pkw von einer deutschen Konzernmarke. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 57 Prozent, wie der Branchenverband VDA mitteilt. Zum Vergleich: Auf dem deutschen Pkw-Gesamtmarkt liegt der Anteil der deutschen Hersteller seit Jahren relativ konstant bei rund 70 Prozent.

E-Autos in D Deutsche Hersteller vorne

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw