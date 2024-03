E-Autos Top 10 in Flotten Importmarken liegen vorne

Fast ein Drittel der Flotten mit zehn oder mehr Pkw haben laut einer Dataforce-Umfrage bereits E-Autos in Ihrem Fuhrpark. Der Rest beklagt geringe Reichweite und hohe Preise. Für welchen Hersteller soll man sich also entscheiden? Die Top 10 der beliebtesten Dienstwagen.

Reichweite liegt unter 80 % der Herstellerangaben

Vor allem die begrenzte Reichweite wird von Fuhrparkverantwortlichen beklagt, diese reiche nicht für ihre Geschäftszwecke aus. Gleichzeitig scheint Licht am Ende des Tunnels: So sehen 73 Prozent der bereits elektrifizierten Flotten Verbesserungspotenzial bei der Reichweite ihrer BEV. In der Praxis teilten 74 Prozent der Fuhrparkverantwortlichen Dataforce mit, dass ihre Elektro-Pkw nur 80 Prozent oder weniger der Herstellerangabe erreichen, dabei wären die meisten Fuhrparkverantwortlichen mit einer Reichweite von etwa 500 km pro Batterieladung zufrieden.

60 % sagen, dass Auswahl BEV-Modellen zu klein ist

Aber es gibt auch weitere Baustellen aus Sicht der Fuhrparkverantwortlichen. Nur ein Viertel findet den aktuellen Ausbau von öffentlichen Ladepunkten ausreichend. Zudem ist die Auswahl von BEV-Modellen für mehr als 60 Prozent der Fuhrparkverantwortlichen nicht groß genug, insbesondere vermissen sie Modelle aus kleineren Pkw-Segmenten. Die Entscheidung, auf welche Marke und welche Modelle sie bei der Elektrifizierung ihres Fuhrparks setzen sollen, ist für Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter also nicht einfach. Welchen Herstellern trauen die Fuhrparkverantwortlichen also die größte Kompetenz in Sachen Elektrofahrzeuge zu?

Hyundai, Cupra und Skoda belegen Topplätze

Die Analysten von Dataforce haben Fuhrparkverantwortliche gebeten, 16 ausgewählte Marken und ihre Elektrofahrzeuge in den Kategorien, Reichweite, Preis-Leistungs-Verhältnis, Design und Qualität zu bewerten. Insgesamt erreicht Hyundai den ersten Platz in der Einschätzung der Fuhrparkverantwortlichen, gefolgt von Cupra und Skoda. Hyundai erreicht Platz 1 durch gute Bewertungen in allen Unterkategorien. Die VW-Konzernmarken Cupra und Skoda können sich gute Bewertungen in Preis-Leistungs-Verhältnis und Design sichern. VW selbst erreicht nur einen Platz im unteren Mittelfeld, mit unterdurchschnittlichen Bewertungen in fast allen Kategorien, aber guten Bewertungen bei Qualität.

Weitere deutsche Hersteller Plätze im Mittelfeld

Durch gute Bewertungen in Qualität und Design, aber mittelmäßigen Bewertungen bei Reichweite und Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen die restlichen deutschen Hersteller nur Plätze im Mittelfeld. Der chinesische Hersteller BYD kann sich den 5. Platz sichern, mit der besten Bewertung in Preis-Leistungs-Verhältnis und Rang 2 in Reichweite.

Tesla in Sachen Qualität auf letztem Platz

Tesla erreicht trotz der absoluten Bestnote bei der Reichweite nur Platz 14. In allen anderen Kategorien wird die US-amerikanische Marke mit dem Werk in Grünheide bei Berlin von den Fuhrparkleiterinnen und -leitern deutlich unterdurchschnittlich bewertet und erreicht bei Qualität sogar den letzten Platz hinter MG und Fiat, die sich in der Gesamtwertung mit den letzten beiden Plätzen begnügen müssen.

Mehr zur Dataforce E-Mobilitätsstudie 2024

Ergebnisse aus der Dataforce E-Mobilitätsstudie 2024. Für die Studie wurden 451 Fuhrparkverantwortliche, davon 352 mit BEV im Bestand, zu ihren Erfahrungen und Einstellungen zum Thema Elektro-Fahrzeuge befragt. Mehr zur Studie erfahren Sie auf unserer Webseite: https://www.dataforce.de/nutzung-elektro-pkw-im-wandel/