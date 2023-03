Elektronische Führerscheinkontrolle Neue Software, einheitliche Prüfung

Weniger Stress beim Prüfen der Führerscheine? Das verspricht der Flottenservice-Anbieter Fleet Innovation mit seiner neu entwickelten Plattform "my fleet iD". Die Anwendung soll benutzerfreundlich und schnell in der Bearbeitung von Prozessen sein und darüber hinaus problemlos in bereits bestehende und neue Systeme integriert werden können.

Kunden und Fahrer haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Prüfverfahren zu wählen. Der Einsatz des fleet iD Hologramm-Barcodes ist optional und eine zusätzliche App-Installation ist nicht notwendig. Die Prüfung erfolgt standardisiert und einheitlich, wobei ein unabhängiger Dritter den Originalführerschein persönlich begutachtet.

Führerscheinprüfung auch an 2.500 Aral-Tankstellen

Die neue Plattform bietet nach Angaben von Fleet Innovation darüber hinaus ein Portfolio an flexiblen Prüfinstrumenten, die individuell anwendbar und mobil einsetzbar sind. Die Prüfung kann intern im Unternehmen oder an einer der 2.500 Aaral-Tankstellen bundesweit durchgeführt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Prüfung mobil und videobasiert am Smartphone durchzuführen, wobei der Hologramm-Barcode optional angegeben werden kann.

Lesen Sie auch