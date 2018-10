Der neue Prüfzyklus WLTP stellt Pkw-Fuhrparks vor weitere Herausforderungen. In speziellen WLTP-Workshops erklärt firmenauto, was genau auf die Firmen zukommt und wie Flottenmanager am besten reagieren. Zur Anmeldung geht´s am Ende des Artikels.

Durch die Umstellung des Prüfzyklus bei Pkw auf das „Worldwide Light Duty Test Procedure“ (WLTP) steigt der Normverbrauch um bis zu 25 Prozent und entsprechend auch die Kfz-Steuer. Doch was kommt auf Flottenbetreiber zu? Wie sollten Flottenmanager auf die steigenden CO2-Werte reagieren und wie kommen sie überhaupt an die Werte? WLTP hat zudem gravierende Auswirkungen auf die Car Policy. Außerdem können viele Hersteller derzeit nur eingeschränkt liefern, da die Prüfstandkapazitäten in Deutschland begrenzt sind, oder weil das Kraftfahrt-Bundesamt mit den Typengenehmigungen nicht nachkommt.

Wissen aus erster Hand

Bei diesen Fragen setzten die firmenauto-Experten Hanno Boblenz und Immanuel Schneeberger an und bringen die Teilnehmer in einem 1,5 stündigen Workshop auf den aktuellen Stand. Bislang wurden die Vorträge unter anderem vom Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) für diverse Regiotreffs gebucht, sowie für das Verbandsmeeting am 13.11. in Weimar. Die fachliche Expertise von firmenauto ist aber auch bei großen Unternehmen aus der Branche gefragt, etwa bei der Führungsriege der Deutschen Leasing oder bei der bhg Autohandelsgruppe.

Vortrag beim „firmenauto test drive“

Auch beim "firmenauto test drive" am Freitag, 19. Oktober 2018 in Schwäbisch Hall können Flottenchefs nicht nur die aktuellsten Modelle Probe fahren, sondern sich auf den neuesten Stand von WLTP bringen lassen. Für Kurzentschlossene geht´s hier zur Anmeldung: www.etmevents.de/fatestdrive

Schulung offen für andere Unternehmen

Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften und Fahrzeughändler, die den Vortrag buchen wollen, wenden sich an die Redaktion per Mail: firmenauto@etm.de oder telefonisch unter: (49) 711 - 78498 31.