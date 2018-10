Top 10 in Firmenflotten

Leasingmarkt im Umbruch Weniger geleaste Fahrzeuge in Großflotten

Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt kann nicht vom WLTP-Chaos profitieren. Trotz des gewachsenen Angebots an jungen Gebrauchten sowie den Lieferengpässen bei bestimmten Neuwagen zählte das Kraftfahrt-Bundesamt im September lediglich 575.900 Besitzumschreibungen, 2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Damit setzt sich der Trend des laufenden Jahres fort: Seit Januar wurden knapp 5,5 Millionen Gebrauchtwagen erneut zugelassen, was einem Minus von 1,5 Prozent entspricht.

Ein riesiges Angebot an jungen Gebrauchtwagen und Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen: Eigentlich müsste das Geschäft mit Gebrauchten boomen. Tut es aber nicht.

