Wechsel an der Spitze

Fleet Logistics wurde 1996 gegründet. Rund 380 Mitarbeiter in über 70 Ländern verwalten nationale und internationale Flottenkunden mit einem Gesamtbestand von rund 180.000 Fahrzeugen.

Steffen Schick (53) verfügt nach Angaben des Unternehmens über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Von 2008 bis 2017 war er in verschiedenen Positionen bei der Autovista Group tätig, zuletzt als Chief Strategy Officer. Bei der Fleet Logistics International war Schick zuvor bereits von 2005 bis 2008 beschäftigt, unter anderem als Chief Operational Officer. Vor seinem jetzigen Wechsel zu FleetLogistics leitete der Diplom-Kaufmann als Gründer und Managing Director die Beratungsgesellschaft Polarlys.

