Mehr Interesse an E-Autos

Autokauf weltweit Mehr Interesse an E-Autos

Schwer absehbar sei allerdings, welche Auswirkungen die Pandemie auf das langfristige Mobilitätsverhalten haben werde. Viele Menschen arbeiten immer noch mobil beziehungsweise von zuhause und der firmenwagen bleibt stehen. Anderseits ist auch der Stellenwert des eigenen Autos gestiegen. Gerade in den Wintermonaten wird das für vollere Straßen sorgen. Im Endeffekt verstärken solche Gegensätze den Trend zu flexibleren Nutzungskonzepten. Ob das am Ende Poolfahrzeuge, mehr Langzeitmiete oder mehr Carsharing bzw. Mietwagen sind, muss jeder Fuhrparkbetreiber individuell abwägen. Seitens der Fuhrparkverantwortlichen würden zukünftig 42 Prozent Auto Abos nutzen, aktuell sind es gerade mal fünf Prozent.

Vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit halte Unternehmen davon ab, neue Firmenwagen zu bestellen. Zwischenzeitlich haben bis zu 40 Prozent der Unternehmen ihre Bestellungen ausgesetzt. Viele Fuhrparkleiter berichten darüber hinaus von einem höheren Kostendruck, der mittelfristig in einigen Fällen sogar zu einer Verkleinerung der Flotte führen wird.

Noch vor zwei Monaten prognostizierten die Marktbeobachter von Dataforce ganz düstere Aussichten für den Flottenmarkt. Doch mittlerweile habe sich der Ausblick aufgehellt. Vor allem zwischen Juni und September werden viele Fahrzeuge, die zum Jahreswechsel 2019/2020 bestellt wurden, verspätet ausgeliefert. Allerdings bedeutet das auch, dass die volle Wirkung des Lockdowns erst nach Auslaufen dieses Sondereffekts sichtbar werde. Gleiches gilt für stornierte Bestellungen, die sich in der Regel erst mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten in den Neuzulassungen niederschlagen.

Flottenmarktprognose 2020 Da geht noch was

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw