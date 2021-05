Ebenfalls mit "gut" (2,2) kommt die hesotec electrify eBox (w30 rechts 11 kW, 924 Euro) auf den vierten Rang. Sie schwächelt bei der Ausstattung. Die Wallbox von Stark-in-Strom.de (pro Connect 11 kW, 672 Euro) gefällt zwar durch ihren reparaturfreundlichen Aufbau, den geringen Verbrauch im Stand-by-Modus und die Möglichkeit der Sprachsteuerung über die App, erkannte aber im Test eine gasende Autobatterie nicht. Platz 5 mit Note 2,6 sind die Folge. Eine vom Hersteller angekündigte neue Version der Wallbox soll dieses Problem jedoch nicht mehr aufweisen. An der Sicherheitsprüfung scheiterte die teuerste Box im Test: Die EVBox Elvi (E3160-A35062-10-2, 1.008 Euro) und landet auf dem letzten Platz mit Note 5,0. Ein Firmenupdate soll das Sicherheitsproblem beheben.

Der ADAC hat sechs von der kfw-Bank als förderfähig eingestufte Wallboxen bezüglich Sicherheit, Funktion, Ausstattung, Lieferumfang und Montage sowie die Nutzung per App unter die Lupe genommen. Testsieger ist die Wallbox von Kostad (TX-1000) für 924 Euro (alle Preise netto), die im Test die Note 1,8 erhält. Sie überzeugt durch ihre umfangreiche Ausstattung sowie über die App-Funktion. Kostad hat die getestete Wallbox mittlerweile aber aus dem Programm genommen.

