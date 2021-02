Elektroautos in Flotten bringen

Auch mit der Aufstockung sind also mehr als zwei Drittel des Volumens rechnerisch schon ausgeschöpft. Die KfW zahlt beim „Zuschuss 440“ einen Beitrag in Höhe von 900 Euro für Anschaffung und Installation einer intelligenten, also steuerfähigen 11-kW-Wallbox. Der Antrag muss vor dem Kauf der Wallbox gestellt werden. Angesichts der hohen Nachfrage bei begrenztem Fördervolumen ist für Interessenten Eile geboten. Wie der Antrag gestellt wird erfährt man im Netz unter kfw.de/440.

Intelligente Wallboxen Laden unter Last

Der Bund hat das Fördervolumen für private Wallboxen aufgestockt. Aktuell stünden 300 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung, hieß es auf Nachfrage beim Verkehrsministerium. Beim Start Ende November lag der angesetzte Betrag noch bei 200 Millionen.

Der Zuschuss für private Wallboxen ist so beliebt, dass das Verkehrsministerium jetzt die Gelder erhöht hat. Mehr als zwei Drittel der Summe ist allerdings rechnerisch bereits weg.

