Künftig stehen die vier Ausstattungsvarianten Trend, Titanium, Vignale und ST-Line zur Wahl. Alle vier Versionen lassen mit dem Mondeo Turnier mit Hybridantrieb kombinieren. Die Preise starten in diesem Fall bei 31.291 Euro (alle Preise netto). Für die Hybrid-Limousine markiert Titanium den Einstieg zum Preis von 33.584 Euro. Beim Basisdiesel geht es in Kombination mit der Limousine und Ausstattung Trend bei 27.031 Euro los, während für die mittlere Leistungsversion mindestens 28.260 Euro aufgerufen werden. In der stärksten Ausführung kostet der Selbstzünder mindestes 34.404 Euro.

Alternativ können Käufer der fünftürigen Limousine oder des Turniers den EcoBlue-Diesel in den Leistungsstufen 120 PS, 150 PS sowie 190 PS bekommen. Während der schwächste Diesel ausschließlich mit sechsstufigem Handschaltgetriebe verfügbar ist, ist die mittlere Leistungsstufe alternativ mit Achtgang-Automatik bestellbar, die im Fall des EcoBlue mit 190 PS bereits zum Standard gehört und sich auf Wunsch mit Allrad aufrüsten lässt. Entsprechend bewegen sich die Verbrauchswerte zwischen 4,4 und 5,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer.

Ford hat das Motoren- und Ausstattungsangebot für das Mittelklasse-Modell Mondeo neu gestrickt. Mit dem neuen Modelljahr fallen konventionelle Benziner aus dem Programm. Stattdessen können Kunden bei den Antrieben nunmehr zwischen einem Vollhybrid mit 2,0-Liter-Benziner und einem 2,0-Liter-Diesel in drei Leistungsstufen wählen.

