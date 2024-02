Ford Transit Connect Clever gemachter Transport-Profi

Mit dem neuen Transit Connect schließt Ford die Elektrifizierung seiner Transit-Familie ab. Der ab Frühjahr 2024 in zwei Längen bestellbare Kompakt-Laster ist künftig auch mit einem Plug-in-Hybridantrieb zu haben. Damit sind laut Hersteller rein elektrische Reichweiten von bis zu 110 Kilometer möglich. Die Systemleistung aus 1,5-Liter-Benziner und E-Maschine liegt bei 150 PS, das maximale Drehmoment beträgt 350, im E-Betrieb 330 Nm. Der Antrieb ist an ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, dank dreier Fahrmodi (EV Now, EV Auto und EV Later) soll der Strom im Akku möglichst effektiv eingesetzt werden. Geladen wird mit maximal 50 kW am Schnelllader, an der Walllbox sind bis zu 11 kW möglich.

Plug-in-Connect: Nutzlast 770 Kilo, Zulast 1,4 Tonnen

Der Plug-in-Connect bietet eine Nutzlast von 770 Kilo und darf bis zu 1,4 Tonnen schwere Hänger ziehen. Ein bisschen mehr darf es bei den beiden Diesel-Versionen mit zwei Liter Hubraum und 102 PS und 122 PS sein. Letzterer ist auch mit Allradantrieb zu haben. Die Nutzlast liegt bei 820 Kilo, die maximale Anhängelast bei 1,5 Tonnen. Beim Kastenwagen wuchs das Ladevolumen gegenüber dem Vorgänger je nach Radstand auf 3,1 oder 3,7 Kubikmeter.

Foto: Ford Das Interieur des Transit Connect wird von zwei zehn Zoll großen Bildschirmen dominiert.

Neues Sitzkonzept für Doppelkabine

Ein simples und äußerst effektives Sitzkonzept hat sich Ford für die Version mit Doppelkabine ausgedacht. Deren komplette Dreier-Rückbank lässt sich mit wenigen Handgriffen am Stück als Laderaum-Trennwand nach vorne klappen. Das ermöglicht maximale Flexibilität: entweder für bis zu fünf Passagiere und einen ordentlichen Kofferraum. Oder für reichlich Ladegut: In der kurzen Version passen 2,1, in der langen bis zu 3,1 Kubikmeter ins Heckabteil – bei Bedarf auf zwei Euro-Paletten. Die Passagiere werden durch die hochgeklappte Sitzbank vor verrutschendem Ladegut und Geräuschen aus dem Gepäckraum geschützt.

Foto: Ford Flexibel: Mit zurückgeklappter Sitzbank ist der Connect mit Doppelkabine ein vollwertiger Fünfsitzer.

Gute Ausstattung mit Assistenzsystemen

Serienmäßig haben die neuen Transit Connect ein 10-Zoll-Kombiinstrument und einen gleich großen Touchscreen installiert. Kabelloses Apple CarPlay oder Android Auto gehört ebenso zu den Basics wie diverse Assistenten, vom Pre-Collision Assist mit Autonomem Notfall-Bremsassistenten und Kollisionswarner über den Ausweich- und den Kreuzungs-Assistenten. In den feineren Versionen Limited und Active helfen Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Assistent und Ausstiegswarner. Optional ist ein Trailer-Assist zu haben, dazu eine vernetzte Navigation oder Annehmlichkeiten wie beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad.

Der neue Transit Connect wird laut Ford ab dem Sommer 2024 ausgeliefert, die Preise stehen noch nicht fest. Die vollelektrische Connect-Version kündigt die Nutzfahrzeugsparte des Herstellers für 2025 an, Bestellungen sollen aber noch Ende 2024 möglich sein.