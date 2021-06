Who is Who Nutzfahrzeuge 2021

Das Ausliefern der Sendungen übernehmen Kuriere zu Fuß. Sie fordern das Lieferfahrzeug über eine von Hermes entwickelte Smartphone-App an. Sprachhinweise und Monitore leiten die Zusteller zu ihrem Paketfach im Fahrzeug. Das Pilotprojekt soll auch zeigen, wie Auslieferungsprozesse mit menschlichen und autonomen Interaktionen funktionieren.

Ford testet zurzeit in London in Zusammenarbeit mit dem Logistikunternehmen Hermes die Möglichkeit, Pakete mit autonom fahrenden Transportern auf der letzten Meile zu den Zustellern vor Ort zu bringen.

Wie kommen die Pakete zu den Zustellern? In Zukunft vielleicht ganz ohne Fahrer. Bis es so weit ist, wird schon mal getestet – zumindest mit einem nicht sichtbaren Fahrer.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021