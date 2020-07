firmenauto in die Jury berufen

Im Dezember 2019 hatten beide Unternehmen die Fusion beschlossen. Im ersten Quartal 2021 soll der Zusammenschluss vollzogen sein. Allerdings müssen die Aktionäre beider Unternehmen noch zustimmen. Außerdem hat die Europäische Kommission Mitte Juni ein Verfahren eingeleitet, um den geplanten Zusammenschluss eingehend zu prüfen. Die Kommission hat Bedenken, dass die Fusion den Wettbewerb für bestimmte Typen leichter Nutzfahrzeuge in vielen Ländern der EU beeinträchtigen könnte.

Das aus der geplanten Fusion der Autokonzerne FCA ( Fiat Chrysler) und PSA (Opel, Peugeot, DS und Citroën) entstehende Unternehmen heißt Stellantis. Der Name wird ausschließlich auf Konzernebene als Unternehmensbezeichnung verwendet; die Namen sowie die Logos der Gründungsmarken bleiben unverändert erhalten. Stella bedeutet im Lateinischen "Stern". Der Begriff Stellantis sollmit dem lateinischen Bezug ein Ausblick auf die Zukunft sein und die Historie miteinbeziehen.

Fusion FCA und PSA Name gefunden

