Dienstwagenfahrer Ladeinfrastruktur Der einfache Weg zur Wallbox

Kunden der Volvo-Vertragspartner dürfen sich ab sofort über einen neuen Service freuen, wenn Sie an die Anschaffung und Installation einer Wallbox für E-Modelle von Volvo denken. Was sich dahinter verbirgt, klärt Peter Vaupel, Geschäftsführer der WALL-E GmbH.

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem E-Mobility-Spezialisten WALL-E GmbH bietet der Verband der Volvo-Vertragspartner (VDVV) einen neuen Service. Ziel der Zusammenarbeit des VDVV mit WALL-E ist eine schnelle und transparente Wallbox-Installation – einschließlich umfassender Beratung. Die Wallbox soll innerhalb weniger Werktage am Wunschort installiert und in Betrieb genommen werden können, auf Wunsch im Tausch gegen die erworbene THG-Quote.

Staatliche Förderung für Wallboxen

Die Ladeinfrastruktur in Deutschland hat sich in den letzten Jahren nur langsam verbessert, vor allem im öffentlichen Bereich. Die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte ist im Vergleich zu 2022 um 37 Prozent gestiegen. Es gibt jedoch vor allem in Bezug auf das Heimladen weiterhin eine Reihe von Herausforderungen, nicht nur finanzielle. Denn bis auf einzelne lokale Förderungen sind die Programme auf Bundesebene ausgelaufen. Aber es zeichnet sich Licht am Ende des Tunnels ab. Eine Ankündigung des Bundesverkehrsministers lässt uns wissen, dass es nach fast zweijähriger Pause eine weitere, staatliche Förderung für Wallboxen geben soll. Kosten sind aber nur ein Stolperstein auf dem Weg zur Lademöglichkeit. Vielfach ist der Mangel an verfügbaren und qualifizierten Fachkräften für eine verbindliche Wallboxinstallation die größere Hürde. Und selbst wenn Fachleute verfügbar sind, sehen sich die Kunden oft mit fehlender Kostentransparenz konfrontiert.

Foto: WALL-E Peter Vaupel, CEO von WALL-E.

Wallbox an Flottenmanagement-System anbinden

Für Unternehmen lohnt sich eine Umstellung auf E-Fahrzeuge in mehrfacher Hinsicht: Mehr Nachhaltigkeit wird in aller Regel bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern positiv wahrgenommen, wovon Marken- und Firmenimage profitieren. Darum unterstützt WALL-E Unternehmen und deren Fuhrparkbetreiber mit seiner Ladelösung und dem vorgelagerten Service-Angebot. So lassen sich Flotten mit weniger Aufwand nachhaltig gestalten und die Chancen der Elektromobilität voll ausschöpfen. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, die WALL-E Premium Wallbox an das WALL-E-Flottenmanagement-System anzubinden. Dadurch werden die Mitarbeiter in die Lage versetzt, den geladenen Strom automatisch mit dem Arbeitgeber abzurechnen.

Lesen Sie auch

Ladeinfrastruktur Wie der Ausbau läuft

Auch der gewerbliche Handel profitiert

WALL-E bietet allen Kooperationspartnern und ihren Vertriebsteams außerdem Zugang zur unkomplizierten und abschlussoptimierten Händlerplattform. Auf ihr kann der Verkäufer neue Kunden anlegen und deren Status jederzeit einsehen. Dies ermöglicht dem Handel, sich noch stärker auf Flottenverkäufe zu konzentrieren, die im Zuge der Elektrifizierung enormes Potenzial besitzen.