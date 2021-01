Stabswechsel bei Mitsubishi Motors Deutschland: Nach drei Jahren übernimmt WEerner H. Frey wieder die Leitung des Importeurs. Der bisherige Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock verlässt den Importeur auf eigenen Wunsch, um neue Aufgaben außerhalb der Automobilindustrie zu übernehmen.

Der diplomierte Wirtschaftsingenieur Werner H. Frey leitetet die MMD Automobile bereits von 2014 bis 2017. Er begann seine Karriere in der Automobilindustrie bei Opel und bekleidete bis 2002 verschiedene Positionen innerhalb der GM-Organisation in Europa. 2002 wechselte er zu Hyundai Motor Europe, wo er als Vizepräsident für Vertrieb, Marketing und Aftersales zuständig war. Im Jahr 2005 wurde er Vorstandsvorsitzender von Fiat Deutschland, bevor er 2007 zur Emil Frey Gruppe wechselte und ihm dort die Geschäftsleitung des deutschen Hyundai-Importeurs übertragen wurde. 2012 wechselte er in die Zentrale der Emil Frey Gruppe, wo er das internationalen Importgeschäfts der Emil Frey Gruppe ausbaute. Anfang 2014 übernahm Werner H. Frey dann als alleiniger Geschäftsführer die Leitung für MMD Automobile GmbH und damit für die Marke Mitsubishi in Deutschland. Innerhalb von drei Jahren konnte er gemeinsam mit den stark engagierten Händlern den Absatz nahezu verdoppeln. Zum April 2017 übergab er die Geschicke des Importeurs an seinen Nachfolger und wurde zum Direktor Business Development Import der Gruppe berufen.