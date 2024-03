Kaufberatung Volvo EX30 Heck- oder Allradantrieb: Welcher darf's sein?

Volvo hat mit dem EX30 einen neuen Einstiegs-Stromer im Programm. Der kleine Crossover positioniert sich unterhalb des kompakten XC40 Electric und soll auch Flottenbetreiber und Fahrer der Gen Z ansprechen. Dabei soll auch der Startpreis von 31.100 Euro helfen.

Kurzcharakteristik Volvo EX30

Mit der Formel „Fahrzeuggewicht geteilt durch Motorleistung“ berechnen Sportwagen-Enthusiasten ihren Glückseligkeits-Quotienten. Beim Volvo EX30 müssen sie diese Rechnung aber nicht anstellen. Denn als Elektroauto bringt der Crossover fast zwei Tonnen auf die Waage. Trotzdem sprintet der kleinste und leistungsstärkste Serien-Volvo aller Zeiten in nur 3,6 Sekunden auf 100 km/h. Die passendere Rechnung lautet wohl eher „Preis geteilt durch PS“. Bei 42.000 Euro, die man den Schweden für den 428 PS starken EX30 Performance überweisen muss, kostet ein PS Leistung also nur rund 97 Euro. Eine bessere Ausbeute fürs Geld ist schwer zu finden.

Karosserie und Fahrwerk Volvo EX30

Design und Abstimmung des EX30 stammen wie üblich von den Schweden, technisch jedoch basiert der kleine SUV auf der SEA-Plattform der chinesischen Konzernmutter Geely, die unter anderem der neue Smart nutzt. Die Käufer wird es wenig jucken. Der kleine SUV sieht aus jedem Blickwinkel aus wie ein Volvo, er fährt ebenso komfortabel, kostet aber weniger als alle anderen Modelle der Marke. Wer den Schalter für den Ein-Pedal-Modus im Untermenü gefunden hat, regelt den Speed komplett mit dem rechten Fuß, bis zum Stillstand. Außerdem positiv: Anders als in vielen Autos chinesischer Herkunft bevormunden die Assistenten den Fahrer nicht ständig, sondern greifen nur sanft ein. Als vollwertiger Viersitzer für Erwachsene kann das kleine SUV zwar nicht durchgehen, dafür geht’s auf der Rückbank etwas zu eng zu. Auch der Kofferraum reicht für kaum mehr als das Wochenendgepäck. Allerdings lassen sich seine 318 Liter dank der geraden Seitenwände gut ausnutzen. Das Gesamtpaket passt. Singles oder Paare dürften mit dem EX30 gut bedient sein.

Motoren Volvo EX30

Es stellt sich die Frage, ob man in einem gerade mal 4,23 Meter kurzen SUV wirklich einen Allradantrieb mit zwei 115 und 200 kW starken E-Motoren braucht. Wäre das Geld nicht besser in eine der besser ausgestatteten Versionen angelegt? Denn eigentlich startet der EX30 bereits ab konkurrenzfähigen 37.990 Euro mit 200 kW/272 PS starkem Heckmotor. Vom Preis kann weder ein Opel Mokka Electric (34.350 Euro, 156 PS) noch ein Renault Mégane E-Tech (35.300 Euro, 131 PS) mithalten. Bei der Power zieht nur der Konzernbruder Smart #1 (31.500 Euro, 272 PS) gleichauf. Die 10.000 Euro Mehrpreis zwischen Heck- und Allradantrieb des Volvos relativieren sich jedoch beim genaueren Blick in die Preisliste. Denn der 4x4 kommt mit größerem Akku (64 statt 49 kWh nutzbare Kapazität) sowie in der mittleren Ausstattung „Plus“. Wird der Hecktriebler entsprechend zusammengestellt, stehen 46.890 Euro auf der Rechnung. Bei gleicher Ausstattung schrumpft die Differenz zwischen Hinterrad- und Allradantrieb also auf 3.100 Euro.

Ausstattung Volvo EX30

Die 200 kW/272 PS des Hecktrieblers genügen immer, um fix einen Lkw zu überholen. Deshalb der Tipp: Sparen Sie die 2.600 Euro für den 4x4 und investieren Sie lieber in die höchste Ausstattungslinie „Ultra“. Für 42.430 Euro ist der EX 30 dann mit 22 kW starkem Bordlader, elektrisch verstellbaren Vordersitzen, riesigem Glasdach sowie der 360-Grad-Rundumsicht der Parkkamera bestens eingerichtet. Ein paar Euro für weitere Extras sollte man trotzdem einplanen, etwa für die kuscheligen, grauen Wollbezüge (500 Euro). Kaum verständlich: Sitz- und Lenkradheizung (336 Euro) oder Ladekabel (einphasig 285 Euro, dreiphasig 343 Euro) müssen immer extra bestellt werden. Den Preis-Leistungs-Quotienten beeinträchtigen die paar Euro aber kaum.

Empfehlungen Volvo EX30