Daimler Financial richtet sich neu aus

Der Diplom-Kaufmann Djuren startete seine Karriere 2001 bei Saab Deutschland als Assistent der Geschäftsleitung. Nach zwei Jahren in der Händlernetzentwicklung bei Opel kehrte Djuren 2006 zu Saab als Regionalleiter Vertrieb zurück, später wurde er Leiter der Vertriebs- und Marketingprogramme. Ab 2009 war er bei Opel für die Händlernetzentwicklung auf europäischer Ebene zuständig, ehe er die Abteilung zur Entwicklung von Verkaufsprogrammen leitete. Von 2013 bis 2017 verantwortete Djuren bei Seat als Regionalleiter Sales den Vertrieb in der Region Deutschland Nord. Anschließend entwickelte er für Jaguar Land Rover das Händlernetz und Lizenzgeschäft europaweit.

Die zuletzt vakante Position des Director Sales von Kia Motors Deutschland ist wieder besetzt. Thomas Djuren wurde zum Vertriebsleiter für den hiesigen Markt berufen. Der 46-jährige Manager kann auf fast zwei Jahrzente Berufserfahrung im Automobilgeschäft zurückblicken. Er war bei Saab, Opel, Seat und zuletzt bei Jaguar Land Rover mit verschiedenen Führungsaufgaben in den Bereichen Vertrieb und Händlernetzentwicklung betraut. Er berichtet in seiner neuen Position direkt an den Geschäftsführer Duk Hwa Jung (CEO von Kia Deutschland) und Steffen Cost (COO bei Kia Deutschland).

